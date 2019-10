Düsseldorf-Unterrath : Mann erscheint mit Schussverletzung in Klinik

Mann erscheint mit Schussverletzung in Klinik

Düsseldorf Mit den Worten, ein Unbekannter habe ihn angeschossen, ist ein 25-Jähriger verletzt in einer Düsseldorfer Klinik erschienen. Es bestehe keine Lebensgefahr, teilte die Polizei mit.

Gegen 22.45 Uhr war der 25-Jährige in Begleitung eines Verwandten in der Notfallaufnahme des Augusta-Krankenhauses in Düsseldorf-Unterrath erschienen, um seine Verletzung behandeln zu lassen.