Düsseldorf-Unterrath : Frau von Einbrecher aus dem Schlaf gerissen

Düsseldorf Von verdächtigen Geräuschen geweckt, hat eine Frau in Düsseldorf-Unterrath einen Mann bei dem Versuch überrascht, in ihre Wohnung einzubrechen. Sie konnte ihn in die Flucht schlagen.

Eine 36-jährige Düsseldorferin wurde Mittwochnacht von einem Einbrecher aus dem Schlaf gerissen. Der Mann hatte sich an der Terrassentür ihrer Wohnung zu schaffen gemacht. Die Frau alarmierte die Polizei.

Laut Polizei schlief die Frau in ihrer Wohnung am Lichtenbroicher Weg, als sie durch Geräusche an ihrer Terrassentür geweckt wurde. Sie konnte beobachten, wie ein fremder Mann versuchte, die bodentiefe Glastür des Wohnzimmers aufzuhebeln.

Mutig schlug die 36-Jährige von innen gegen die Tür und alarmierte die Polizei. Der in die Flucht geschlagene 23-jährige Tatverdächtige kam nicht weit. Mehrere Streifenteams konnten den Mann in der Nähe widerstandslos festnehmen.

Der wohnungslose Mann ist für die Polizei kein Unbekannter. Allein in den letzten zwei Tagen soll er insgesamt sieben weiteren Eigentumsstraftaten (Raub, Wohnungseinbruch, Diebstahl) begangen haben. Noch am Donnerstag soll er einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

(csr)