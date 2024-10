Feuerwehreinsatz in Düsseldorf-Unterrath Brand in Mehrfamilienhaus - Katze vermisst

In Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Unterrath ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen, mehrere Rauchmelder schlugen Alarm. Der Bewohner wurde vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch erstversorgt und im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Katze des Mieters wurde kurzzeitig vermisst.