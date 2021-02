Düsseldorf-Unterrath : Betrunkener entblößt sich und belästigt Jugendliche

Düsseldorf Ein stark alkoholisierter Mann hat sich in einem Park in Düsseldorf-Unterrath entblößt und Jugendliche belästigt. Er wurde festgenommen.

Ein Mann hat vor zwei Mädchen im Kartäuserpark in Unterrath sein Geschlechtsteil entblößt. Er konnte er im Rahmen einer Fahndung angetroffen und festgenommen werden. Der stark alkoholisierte und offensichtlich unter Drogen stehende Obdachlose war auf einer Bank in Tatortnähe eingeschlafen.

Am Donnerstagnachmittag saßen zwei minderjährige Mädchen auf einer Bank in dem Park, als sich ihnen der Mann näherte und sich in ein Gebüsch legte. Dort entblößte er sein Geschlechtsteil und begann zu onanieren. Als die beiden Mädchen eine Passantin um Hilfe baten, entfernte sich der Unbekannte.