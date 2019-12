Düsseldorf-Unterrath : 85-Jährige in ihrer Wohnung beraubt - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf Goldketten und ein Jesuskreuz konnten bislang unbekannte Täterinnen erbeuten, als sie eine 85-jährige Frau in ihrer Wohnung in Düsseldorf-Unterrath überfallen haben. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Der Überfall ereignete sich am Dienstagnachmittag um 16.25 Uhr. Die Polizei such nun nach zwei Frauen. Erbeutet wurde persönlicher Schmuck der Seniorin und ein Jesuskreuz. Die Frau blieb unverletzt.

Am Nachmittag drangen die beiden Frauen auf unbekannte Weise in die Wohnung der Seniorin an der Straße "Auf der Reide" in Unterrath ein. Während eine der Täterinnen die Frau festhielt, durchsuchte die andere das Schlafzimmer und entwendete den Schmuck.