Feuerwehreinsatz in Düsseldorf-Unterbilk : Zwei Balkone an Mehrfamilienhaus in Flammen

Düsseldorf In einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf-Unterbilk brannten gleich zwei übereinanderliegende Balkone. Die Feuerwehr musste mehrere Wohnungen in dem Haus auf giftigen Brandrauch kontrollieren.

Zwei übereinanderliegende Balkone eines Mehrfamilienhauses in der Gilbachstraße in Düsseldorf-Unterbilk haben am Mittwochnachmittag gebrannt. Zunächst war die Feuerwehr nur wegen des brennenden Balkons im Erdgeschoss gerufen worden. Dann griff das Feuer jedoch auf den Balkon im ersten Obergeschoss über. Die Wohnung im Erdgeschoss ist nicht mehr bewohnbar.

Am Nachmittag um 16.15 Uhr meldete ein Anwohner das Feuer auf dem Balkon auf der Rückseite des Hauses. Als die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle ankamen, brannte der Balkon im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss bereits in voller Ausdehnung. Umgehend rückten mehrere Löschtrupps mit Atemschutzausrüstung zur Menschenrettung und Brandbekämpfung vor.

Mit zwei Löschrohren wurde der Brand von innen und außen bekämpft. Dadurch konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Es mussten zehn Wohnungen in dem Haus auf giftigen Brandrauch kontrolliert werden. Zehn Personen wurden in Sicherheit gebracht. Aus der Wohnung im ersten Obergeschoss wurde ein Hund gerettet, der seinem Besitzer übergeben werden konnte. Alle Bewohner wurden vom Rettungsdienst untersucht. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Bereits nach knapp zehn Minuten war das Feuer unter Kontrolle. Eine Wohnung im zweiten Obergeschoss musste mit einem Elektrolüfter vom giftigen Brandrauch befreit werden. Die Wohnung im Erdgeschoss ist zurzeit nicht mehr bewohnbar. Zur Ermittlung der Brandursache hat die Feuerwehr Düsseldorf die Kriminalpolizei hinzugezogen. Nach rund 90 Minuten konnten die Einsatzkräfte zu ihren Wachen zurückkehren.

(csr)