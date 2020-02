Düsseldorf-Unterbilk : Wettbüro mit Schusswaffe überfallen - Bargeld geraubt

Düsseldorf Die Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Täter. Der Mann hat den Angestellten eines Wettbüros in Düsseldorf-Unterbilk mit einer Schusswaffe bedroht und ist mit dem erbeuteten Bargeld geflüchtet.

Am Dienstagabend (4. Februar) betrat der Täter das Sportwettenbüro an der Bilker Allee um 22.48 Uhr und bedrohte den 28-jährigen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe. Der Räuber forderte den Angestellten auf, die Kasse zu öffnen. Er griff sich das Bargeld und flüchtete in unbekannte Richtung.