Unfall in Düsseldorf : Radfahrerin nach Kollision mit Autotür schwer verletzt

Unfall in Düsseldorf

Düsseldorf Bei der Kollision mit einer geöffneten Autotür wurde eine 39-jährige Radfahrerin in Düsseldorf-Unterbilk schwer verletzt. Sie muss im Krankenhaus behandelt werden.

Zur Unfallzeit am Dienstag um 11.05 Uhr fuhr die Düsseldorferin mit ihrem Fahrrad auf dem rechten Fahrstreifen der Bilker Allee in Richtung Bilker Kirche. Ein 60-jähriger Düsseldorfer hatte sein Auto am rechten Fahrbahnrand der Bilker Allee geparkt.