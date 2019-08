Brand in Düsseldorf-Unterbilk : Fünf Menschen bei Feuer in Mehrfamilienhaus verletzt

Fünf Menschen bei Feuer in Mehrfamilienhaus verletzt

Brand in Düsseldorf-Unterbilk

Düsseldorf In einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf-Unterbilk hat aus bislang ungeklärter Ursache ein Kellerverschlag gebrannt. 22 Bewohner mussten vom Rettungsdienst untersucht werden, fünf kamen vorsorglich ins Krankenhaus.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte an dem Gebäude in der Palmenstraße war schon eine Verrauchung auf der Straße und im Treppenraum des Gebäudes erkennbar. Ein Bewohner des Hauses hatte bereits Mitbewohner über das Feuer informiert und so konnten sieben Menschen das Gebäude vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen.