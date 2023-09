Feuer in Düsseldorf Kellerbrand in Unterbilk sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Weil es in einem Keller brannte, musste die Feuerwehr am Samstagmorgen zu einem Großeinsatz in Unterbilk ausrücken. Gegen acht Uhr hatte ein Anrufer Rauch im Kellerbereich eines Hinterhof-Gebäudes an der Friedenstraße gemeldet. Neben dem Keller war auch eine Tiefgarage von dem dichten Rauch betroffen. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst schickten 26 Einsatzkräfte, um den Brand zu bekämpfen. Die Feuerwehrleute öffneten den Keller gewaltsam und konnten zügig löschen. Drei Personen mussten für den Einsatz ihre Wohnung verlassen. Verletzt wurde niemand.