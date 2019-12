Feuer in Dachgeschoss : Fünf Verletzte bei Wohnungsbrand in Düsseldorf-Unterbilk

Foto: Patrick Schüller 6 Bilder Brand an Lorettostraße in Düsseldorf-Unterbilk.

Düsseldorf In einem Mehrfamilienhaus an der Lorettostraße im Düsseldorfer Stadtteil Unterbilk hat es am frühen Montagmorgen gebrannt. Fünf Menschen wurden verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der Nacht von Sonntag auf Montag meldeten Anwohner laut Feuerwehr einen Zimmerbrand in einer Dachgeschosswohnung eines Hauses an der Einkaufsstraße in Unterbilk. Das Feuer bracht demnach gegen 3.45 Uhr auf der Lorettostraße in einem Mehrfamilienhaus aus.

Wie die Feuerwehr in einer Mitteilung berichtet, schlugen bei Eintreffen der Einsatzkräfte Flammen und dichter Qualm aus der Wohnung sowie aus dem gesamten Dach. Demnach drohte der Brand auf das angrenzende Gebäude überzugreifen.

Die Bewohner der betroffenen Wohnung konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Fünf Menschen wurden dabei leicht verletzt. Drei von ihnen wurden in Düsseldorfer Krankenhäuser gebracht und dort behandelt. Auch die Bewohner der anderen Wohnungen konnten sich eigenständig ins Freie retten.

Mehrere Löschtrupps der Düsseldorfer Feuerwehr konnten die Flammen löschen und somit verhindern, dass der Brand auf das benachbarte Haus übergreift. Nach den Löscharbeiten wurden alle Wohnungen des betroffenen Mehrfamilienhauses von den Einsatzkräften auf Feuer und Rauch kontrolliert - jedoch ohne Fund.

Für die Nachlöscharbeiten wurden Höhenretter hinzugerufen. Diese löschten Glutnester auf der Rückseite des Daches, das aufgrund der Bauweise nicht mit einer Drehleiter erreicht werden konnte.

Während der Löscharbeiten war die Einsatzstelle für etwa drei Stunden großräumig gesperrt. Etwa 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren in Unterbilk im Einsatz. Wegen der Uhrzeit mitten in der Nacht kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen auf der Lorettostraße und Umgebung. Die Lorettostraße ist bekannt für ihre Restaurants, Cafés, Boutiquen und kleine Geschäfte. Sie liegt zwischen Polizeipräsidium und Bilker Kirche.

Durch den Brand entstand ein geschätzter Sachschaden von 150.000 Euro. Das Dachgeschoss ist demnach bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Die Ursache für das Feuer ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

(mba)