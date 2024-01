Düsseldorf-Unterbach Einsturzgefährdetes Gebäude muss abgestützt werden

Ein einsturzgefährdetes Werkstattgebäude an der Gerresheimer Landstraße in Düsseldorf-Unterbach beschäftigte die Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf seit Mittwochnachmittag. Das Gebäude musste durch das Technische Hilfswerk aufwendig abgestützt werden. Der Einsatz dauert auch am Donnerstag noch an.