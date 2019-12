Düsseldorf : Unter Drogeneinfluss mehrere Menschen verletzt

Düsseldorf Ein offenbar unter Einfluss von Alkohol und Drogen stehender Mann hat am Dienstagabend in Düsseldorf mehrere Menschen verletzt. Er wurde festgenommen und soll dem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 21.40 Uhr am Dienstagabend ging bei der Polizei Düsseldorf ein Notruf ein. In einer kommunalen Einrichtung an der Karlsbader Straße in Gerresheim war es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Bewohner und einer weiteren Person gekommen sei.