Nichts geht mehr : Super-Stau auf der A46 - Universitätstunnel ist voll gesperrt

Foto: Christoph Schroeter 9 Bilder Super-Stau auf der A46 Richtung Düsseldorf.

Düsseldorf Autofahrer auf der A46 in Düsseldorf müssen sich den ganzen Tag schon in Geduld üben: die Fleher Brücke in Richtung Neuss ist gesperrt. Nach einem Brandalarm im Werstener Tunnel ist jetzt auch noch der Universitätstunnel voll gesperrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Abwärme der Fahrzeuge, die den Stau vor der Fleher Brücke bilden, habe wahrscheinlich die Brandmeldeanlage in den Tunneln ausgelöst, sagte ein Polizeisprecher. Das sorgt automatisch für eine Vollsperrung, die erst nach einer Kontrolle aufgehoben werden kann.

Derzeit ist der Universitätstunnel in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Auto- und Lkw-Fahrer müssen ihre Fahrzeuge stehenlassen und den Tunnel verlassen. Für Feuerwehr und Polizei ist in dem Mega-Stau kaum ein Durchkommen. Eine Rettungsgasse gibt es nicht. Viele der Autofahrer haben ihre Fahrzeuge verlassen, laufen auf der Straße und unterhalten sich.

Bereits um 13.26 Uhr hatte die Brandmeldeanlage im Werstener Tunnel ausgelöst. Die Autofahrer wurden aufgefordert, ihre Fahrzeuge stehen zu lassen und den Tunnel zu verlassen.

Die alarmierte Feuerwehr überprüfte den Tunnel, konnte jedoch keinen Brand feststellen. Die Ursache für den Alarm konnte bislang nicht gefunden werden.

Wie ein Augenzeuge berichtete, wurde der Tunnel daraufhin wieder freigegeben, doch kurze Zeit später habe der Alarm erneut ausgelöst.

Gegen 14.30 Uhr war die Feuerwehr zusammen mit Straßen.NRW dabei, den Tunnel wieder freizugeben.

Es bildeten sich in beide Richtungen lange Staus.

(ham/csr)