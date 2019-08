Probleme in Düsseldorf : Universitätstunnel ist wieder frei – Stau bleibt

Düsseldorf Dreimal musste die Düsseldorfer Feuerwehr am Donnerstag Richtung Fleher Brücke ausrücken. Mal ging es um die Brandanlage im Werstener Tunnel – dann im Universitätstunnel. Letzterer ist wieder frei. Doch die Probleme bleiben.

Aus diesem Grund war der Universitätstunnel am Donnerstag in beide Fahrtrichtungen über mehrere Stunden am Nachmittag gesperrt. Auto- und Lkw-Fahrer mussten ihre Fahrzeuge stehenlassen und den Tunnel verlassen. Für Feuerwehr und Polizei war in dem Mega-Stau kaum ein Durchkommen. Eine Rettungsgasse gab es nicht. Viele der Autofahrer hatten ihre Fahrzeuge verlassen und liefen auf der Straße umher, um sich zu unterhalten.