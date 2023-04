Zusammenstoß mit U-Bahn in Düsseldorf Unfallfahrer hätte auf der Hansaallee nicht wenden dürfen

Der 50-jährige U-Bahn-Fahrer habe einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern können, so die Polizei. Die U-Bahn erfasste den Wagen auf der Fahrerseite, der 82-Jährige am Steuer wurde in dem Wagen eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Auto geschnitten werden. In dem Auto saßen mehrere ältere Personen, die vom Rettungsdienst versorgt werden mussten. Insgesamt wurden sechs Personen verletzt. Der Rettungsdienst versorgte sie noch vor Ort und brachte sie zur weiteren Behandlung in Kliniken.