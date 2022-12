Massive Verkehrsbehinderungen in Düsseldorf Person am Mörsenbroicher Ei von Lkw erfasst

Die Rettungsmaßnahmen dauern auch gegen 9 Uhr noch an. In dem Bereich rund um das Mörsenbroicher Ei, den Arag-Platz und die Brehmstraße ist mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Die Sperrungen dort würden „mindestens bis in den Vormittagsbereich“ andauern, sagte der Sprecher.