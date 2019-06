Schwerer Unfall in Düsseldorf : Straßenbahn kollidiert mit Lastwagen - vier Verletzte

Düsseldorf Am Dienstag hat sich in Düsseldorf ein Unfall ereignet: Eine Bahn der Linie U79 ist in Düsseldorf-Golzheim mit einem Lastwagen kollidiert. Mehrere Personen wurden leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr auf der Kaiserswerther Straße in Höhe des Reeser Platzes in Richtung Stockum.

Der Lkw-Fahrer wollte links abbiegen, die Bahn ist mit großer Wucht in den Wagen hineingefahren. An der Stelle ist das Linksabbiegen durch eine Ample geregelt und demnach erlaubt.

Bei dem Unfall wurden mehrere Personen leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Eine genaue Zahl konnte er noch nicht nennen. Auch zur Unfallursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Ein Augenzeugen berichtete, vor Ort habe man von einem möglichen Sachschaden in Höhe von 150.000 Euro gesprochen.

