Großeinsatz in NRW : Festnahmen mutmaßlicher Drogenhändler in Düsseldorf und Umgebung

Düsseldorf Am frühen Dienstagmorgen hat die Polizei in Düsseldorf und Umgebung mehrere Wohnungen durchsucht und Haftbefehle vollstreckt. Sie richten sich gegen eine Gruppe, der der Handel mit mehr als zwei Tonnen Rauschgift vorgeworfen wird.

Seit dem frühen Dienstagmorgen läuft an mehreren Orten in Düsseldorf und Umgebung ein Großeinsatz im Zusammenhang mit Ermittlungen zum organisierten Drogenhandel. Das teilte die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft und Polizei am frühen Dienstagmorgen gemeinsam mit. Drei Tatverdächtige wurden demnach festgenommen, der Einsatz dauert noch an.

Mit dem Handel von mehr als zwei Tonnen Rauschgift soll nach Angaben der Behörden eine Gruppe von sechs Männern und zwei Frauen in knapp über einem Jahr Gelder in Millionenhöhe illegal erwirtschaftet haben. In einem bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf geführten Ermittlungsverfahren gegen die Gruppe durchsuchten Einsatzkräfte seit den frühen Morgenstunden insgesamt 16 Wohn- und Geschäftsgebäude in der Landeshauptstadt, in Köln, Leverkusen, Hilden, Leichlingen, Langenfeld, Erkrath, Winterburg, Hillesheim und Jünkerath. Bei dem Einsatz sollen unter anderem Beweismittel gesichert und Vermögenswerte beschlagnahmt werden.