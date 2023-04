Notbremse in S-Bahn in Düsseldorf gezogen Polizei wertet nach Graffiti-Aktion Videomaterial aus

Die Bundespolizeidirektion Sankt Augustin teilte nun mit, dass es eine solch geplante Graffiti-Aktion in Düssesdorf zum ersten Mal gegeben habe. Es sei kein Fahrgast verletzt worden. Für den planmäßigen Stopp an der Haltestelle in Hellerhof sei die Bahn bereits abgebremst worden, deswegen sei der Ruck, der durch das Ziehen der Notbremse entstand, im Fahrzeug geringer als bei voller Fahrt gewesen.