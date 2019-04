Besitzer hilflos : Unbekannte stehlen Blindenhund vor Supermarkt in Düsseldorf

Unbekannte stehlen Blindenhund vor Supermarkt in Düsseldorf

Düsseldorf Bislang fehlt von Beagle Arco jede Spur. Laut seinem Herrchen handelt es sich um einen Blindenhund. Wer hat Arco gesehen?

Er ist sehr zutraulich, sechs Jahre alt und ein Blindenhund - von Beagle Arco fehlt jedoch seit Samstag jede Spur. Laut Polizei wollte sein 67 Jahre altes Herrchen am 20. April gegen 9.14 Uhr in einem Supermarkt an der Kölner Landstraße einkaufen, als er den Hund davor mit seiner Leine festband. Als der 67-Jährige aus dem Supermarkt kam, sei Arco weg gewesen.