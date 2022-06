Polizei in Düsseldorf sucht Zeugen : Unbekannte sollen Obdachlosen lebensgefährlich mit Alkohol abgefüllt haben

Düsseldorf Die Polizei sucht dringend Zeugen in einem außergewöhnlichen Fall: Offenbar haben Altstadt-Besucher einem wohnungslosen Mann Alkohol eingeflößt – er schwebt in Lebensgefahr.

Noch ist nicht ganz klar, was am Dienstagabend am Alten Hafen in Düsseldorf passiert ist. Der Polizei zufolge zeichnet sich folgendes Bild: Vermutlich haben mehrere Personen einem Obdachlosen so viel Alkohol eingeflößt, dass er in Lebensgefahr schwebt.