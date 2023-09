Raub in Düsseldorf Unbekannte brechen in Wohnungen ein und verletzen 93-Jährige

Kurz darauf kam es in Düsseldorf-Lierenfeld nach Polizeiangaben zu einer ähnlichen Tat, bei dem ein Pärchen mit dem sogenannten Zetteltrick in die Wohnung eines 81-Jährigen eingedrungen sein soll. Die Täter seien unter dem Vorwand, eine Nachricht für einen Nachbarn hinterlassen zu wollen, in das Apartment gelangt. Nachdem die Frau mit dem Senior in die Küche ging, soll ihr Komplize in der Zwischenzeit Schränke und Schubladen durchwühlt haben. Als der 81-Jährige das bemerkte, stellte er sich der Frau in den Weg und es kam zu einem Gerangel, bei dem beide zu Boden stürzten. Danach entkam das Paar. Der Bewohner wurde bei dem Vorfall ersten Erkenntnissen zufolge nicht verletzt, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage sagte.