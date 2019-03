Einsatz in Düsseldorf: Überfall auf Juwelier – Helikopter kreist über Holthausen

Düsseldorf Aktuell ist die Polizei im Düsseldorfer Süden im Einsatz. Sie sucht dort nach drei Männern, die einen Juwelier im Stadtteil Holthausen überfallen haben. Der Bereich wurde großflächig gesperrt, ein Hubschrauber ist in der Luft.

Am Dienstagnachmittag sollen drei Männer den Juwelier Krevet an der Bonner Straße überfallen haben. Um 16.40 Uhr bekam die Polizei den Hinweis auf die Tat. Die Räuber flohen zunächst zu Fuß, die Polizei will aber auch nicht ausschließen, dass sie später in einen Fluchtwagen gestiegen sind. Anwohner wollen bemerkt haben, dass die Diebe zunächst Richtung Pfarrhaus unterwegs waren. Ein Polizeihubschrauber kreiste eine längere Zeit über dem Kamper Acker und den umliegenden Straßen.