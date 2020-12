Großfahndung nach den Tätern : Überfall auf Juwelier an Düsseldorfer Königsallee

Überfall auf Juwelier an Düsseldorfer Königsallee

Düsseldorf Am Montagmorgen haben zwei Täter einen Juwelier auf der Kö in Düsseldorf überfallen. Die Polizei hat eine Großfahndung nach den flüchtigen Männern ausgelöst.

Der Überfall auf den Juwelierladen „Breguet“ an der Königsallee in Düsseldorf ereignete sich am Montagmorgen um 10 Uhr. Wie ein Polizeisprecher sagte, setzten die Täter Pfefferspray ein.