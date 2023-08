Feuerwehreinsatz in Düsseldorf U-Bahn-Tunnel wegen Brandes gesperrt

Am frühen Montagabend hat es in einer U-Bahn im Bereich Hauptbahnhof einen Schwelbrand gegeben, also eine Glutentwicklung ohne Flamme. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich das Fahrzeug an einer Kehranlage im Tunnel zwischen den Haltestellen Düsseldorf Hauptbahnhof und Handelszentrum/Moskauer Straße.