Umzingelt und ins Gesicht geschlagen Trio überfällt Mann in der Düsseldorfer Altstadt

Zur Tatzeit war der Mann nach der Arbeit auf dem Heimweg, als ihn am Bolker Stern drei Männer einkreisten. Plötzlich habe ihm einer von ihnen ins Gesicht geschlagen, ein zweiter versuchte, in die Umhängetasche des 59-Jährigen zu greifen. Offensichtlich sei die Tasche so gut verschlossen gewesen, dass die Täter nicht an Geldbörse oder Handy gelangen konnten, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.