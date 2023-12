Düsseldorf-Stadtmitte Trickdiebstahl auf der Kö - sechsstellige Bargeldsumme gestohlen

Laut Polizei muss der Täter sein späteres Opfer bereits an einem Kreditinstitut beim Abheben der großen Menge Bargeld ausgespäht und verfolgt haben. Der Geschäftsmann stieg dann mit einem Begleiter in sein auf der Königsallee geparktes Auto und fuhr los. Hier hatte der Verdächtige allerdings Vorkehrungen für ein rasches Ende der Fahrt getroffen: Ein ausgelegter Metallsplint drang beim Losfahren in einen der Reifen ein und ließ die Luft entweichen.