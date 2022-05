Mögliches Tötungsdelikt : Toter in Flughafen-Parkhaus in Düsseldorf gefunden

Der Düsseldorfer Flughafen – im Treppenhaus eines Parkhauses wurde ein toter Mann gefunden. Foto: Bretz Andreas/Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf In einem Parkhaus am Düsseldorfer Flughafen ist Ende April ein toter Mann gefunden worden. Das wurde am Donnerstag bekannt. Nun hat die Obduktion ergeben: Er könnte getötet worden sein.

Am frühen Morgen des 26. April wurde ein toter Mann auf dem Gelände des Düsseldorfer Flughafens gefunden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der leblose Körper lag in einem Treppenhaus des Parkhauses 1.

Die Obduktion hat nun ergeben, dass der Mann ohne festen Wohnsitz getötet worden sein könnte. Es gebe Hinweise auf ein solches Delikt.

Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf haben jetzt Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Personen, die an dem Tag verdächtige Beobachtungen im Parkhaus 1 gemacht haben. Sie werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 der Polizei Düsseldorf unter der Telefonnummer 0211 8700 zu melden.

(veke)