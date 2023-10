Nachdem er ein Laptop gestohlen hat Taschendieb kommt in Haft

Bereits am Vortag war den Bundespolizisten das Gesicht des 23-jährigen bekannt geworden. Denn es hatte zuvor Diebstähle gegeben, bei denen eine Videoauswertung den Mann als Tatverdächtigen gezeigt hatte. Die Beamten fanden heraus, dass in Hamburg der von ihm mitgeführte Laptop als gestohlen gemeldet worden war. Aufgrund der Zugangabe und einer Kameraauswertung stellte sich heraus, dass der Taschendieb im Düsseldorfer Hauptbahnhof ohne Laptoptasche in den Zug einstieg und in Dortmund den Zug mit Laptoptasche verlassen hatte. Der Geschädigte des Diebstahls wurde kontaktiert, er erhlält sein Eigentum bald zurück. Gegen den 23-Jährigen wird wegen Diebstahls ein Strafverfahren eingeleitet. Ein Richter entschied inzwischen, dass die Lebensverhältnisse des 23-Jährigen eine Haft begründen und ein beschleunigtes Verfahren durchgeführt wird. Er wurde an eine Justizvollzugsanstalt übergeben.