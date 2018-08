Düsseldorf: Täter erbeutet mehrere tausend Euro bei Raubübefall auf Casino

Düsseldorf Bei einem Raubüberfall in einer Spielhalle in Düsseldorf-Oberbilk hat ein Unbekannter mehrere tausend Euro Bargeld entwendet. Zuvor hatte er eine Mitarbeiterin bedroht. Verletzt wurde sie bei dem Raubüberfall nicht.

Laut Polizei betrat in der Nacht zu Donnerstag gegen 0.45 Uhr ein Mann die Spielhalle an der Kölner Straße und forderte die Angestellte auf, den Schlüssel für den Tresor auszuhändigen. Aus Angst kam sie der Aufforderung nach. Der Tatverdächtige entnahm mehrere tausend Euro Bargeld und flüchtete über die Kölner Straße in Richtung Oberbilker Markt. Laut Angaben der Geschädigten hatte ein weiterer Unbekannter vor der Tür "Schmiere" gestanden. Eine Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg.