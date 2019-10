Düsseldorf : Suchaktion von Feuerwehr und Polizei an Rheinkniebrücke

Foto: Harte Ein Boot der Feuerwehr auf dem Rhein.

Düsseldorf An der Rheinkniebrücke in Düsseldorf lief am Samstagmorgen eine große Suchaktion. Ein junger Mann wurde vermisst.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Boote suchten auf dem Rhein nach dem Vermissten. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Die Person wurde zunächst nicht gefunden. Die Polizei glaubt die Identität des jungen Mannes zu kennen. Nähere Details wurden zunächst nicht bekannt.

(seda)