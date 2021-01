Düsseldorf-Stockum : 5000 Euro Belohnung nach Überfall auf Familie ausgesetzt

Düsseldorf Drei Wochen nach einem spektakulären Überfall von bewaffneten Räubern auf eine Familie in Düsseldorf-Stockum winken 5000 Euro Belohnung für Hinweise auf die Täter. Zudem veröffentlichte die Polizei Fotos der Beutestücke.

Fünf vermummte Täter haben am 16. Dezember 2020 um 19 Uhr eine Familie in Stockum an der Begonienstraße in ihrer Wohnung überfallen. Die Spezialisten des Raubkommissariats wenden sich mit einem Zeugenaufruf und Bildern der Tatbeute an die Öffentlichkeit. Es wurde eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgesetzt.