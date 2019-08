Zug in Koblenz verpasst : Düsseldorf statt Salzburg - blinder Passagier auf falschem Schiff

Zug in Koblenz verpasst

Düsseldorf Als blinder Passagier gefahren - und dann auch noch in die falsche Richtung: Die Polizei hat in Düsseldorf einen 46-Jährigen Koblenzer aus einem Güterschiff geholt, das auf dem Rhein nach Rotterdam unterwegs war.

Damit hatte der Mann das falsche Schiff erwischt - sein Reiseziel war nämlich Salzburg in Österreich, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.

Der Schiffsführer (54) des mit Eisen beladenen Frachters hatte den im Maschinenraum versteckten Mann am Dienstag entdeckt. Laut Polizei stellte sich heraus, dass der Koblenzer ein Zugticket für eine Fahrt nach Salzburg bei sich hatte.

Er hatte aber den Zug verpasst. Deswegen sei er auf die Idee gekommen, stattdessen mit einem Schiff nach Österreich zu fahren, berichtete er den Polizeibeamten. An einer Schleuse in Koblenz sei er unbemerkt an Bord gegangen.