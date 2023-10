Düsseldorf-Stadtmitte Mit Haftbefehl gesuchten Intensivtäter festgenommen

Der Mann hatte im ersten Halbjahr 2023 gleich in mehreren Fällen in Supermärkten in Düsseldorf immer wieder in geöffnete Kassen gegriffen und Bargeld entwendet. Darüber hinaus ist der vorbestrafte Mann bereits durch Gewaltdelikte und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgefallen.