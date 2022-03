Aufs Dach geklettert : Mann rettet sich aus brennender Wohnung in Düsseldorf

Düsseldorf Aus einer brennenden Wohnung in einem achtgeschossigen Mehrfamilienhaus in Düsseldorf-Stadtmitte konnte sich ein Bewohner retten. Ein Nachbar kletterte über eine Wendeltreppe ins Freie.

Die Feuerwehr Düsseldorf erhielt in den Abendstunden einen Notruf über eine Rauchentwicklung im Dachbereich eines Mehrfamilienwohnhauses an Friedrich-Ebert-Straße in Stadtmitte. Der Bewohner konnte sich eigenständig aus der Brandwohnung retten. Ein Anwohner aus einer benachbarten Wohnung rettete sich über eine Wendeltreppe in den Hinterhof.