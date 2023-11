Düsseldorf-Stadtmitte Leiche auf Baugrundstück an der Oststraße entdeckt

Auf einem brachliegenden Baugrundstück an der Oststraße nahe der Kreuzung mit Stein- und Friedrich-Ebert-Straße in Düsseldorf-Stadtmitte ist am Donnerstagvormittag eine Leiche entdeckt worden. Wie ein Sprecher der Polizei bestätigte, lag die leblose Person in einem Kellerabgang.