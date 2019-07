Düsseldorf-Stadtmitte : Ladendieb verletzt Zeugen mit Messer

Düsseldorf Ein 19-jähriger Drogenabhängiger hat am Montag nach einem Ladendiebstahl in Stadtmitte einen Zeugen mit einem Messer verletzt. Er wurde festgenommen.

Der Mann betrat am Mittag ein Kaufhaus auf der Straße Am Wehrhahn und begab sich direkt in die Parfümabteilung. Dort entwendete er zwei Packungen und entfernte sich, ohne die Ware zu bezahlen. Er wurde dabei von zwei Ladendetektivinnen beobachtet und nach Verlassen des Kaufhauses angesprochen.