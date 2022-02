Düsseldorf-Stadtmitte : Ladendieb mit Zange unterwegs

Düsseldorf Statt den 369 Euro teuren Trainingsanzug in einem Düsseldorfer Bekleidungsgeschäft zu bezahlen, rückte ein mutmaßlicher Ladendieb dem Kleidungsstück mit einer Zange zu Leibe und entfernte die Sicherheitsetiketten.

Auf einen Trainingsanzug im Wert von 369 Euro hatte es ein 37-jähriger Ladendieb in einem Bekleidungsgeschäft in Stadtmitte abgesehen. Als er vom Ladendetektiv ertappt wurde, reagierte er aggressiv. Die Polizei musste mit Blaulicht anrücken, um die Lage zu beruhigen. Der polizeibekannte Mann sollte noch am Dienstag im beschleunigten Verfahren vorgeführt werden.

Am Montag gegen 17 Uhr beobachtete der Detektiv des Geschäfts an der Schadowstraße, wie der Verdächtige mit dem Trainingsanzug in der Kabine verschwand und ohne wieder herauskam. Wie sich herausstellte, hatte der 37-Jährige mit einem Seitenschneider die Sicherheitsetiketten entfernt und die Beute in einem Rucksack verstaut.