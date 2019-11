Düsseldorf-Stadtmitte : Hoher Sachschaden nach Brand einer Kellerküche

Düsseldorf 50.000 Euro Sachschaden ist bei dem Brand einer Kellerküche in Düsseldorf-Stadtmitte entstanden. Das Feuer dort war in der Nacht zu Montag ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

Am Montagmorgen gegen 2.40 Uhr schreckte ein Rauchmelder die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Erkrather Straße in Stadtmitte auf. Die alarmierte Feuerwehr entdeckte dicken Brandrauch, der aus einem verschlossenen Teil des Kellers drang.