Polizei Düsseldorf sucht Zeugen Goldbarren in sechsstelligem Wert aus Auto gestohlen

Laut Polizei war der 43-Jährige nach Abholung der Goldbarren in einem Kreditinstitut am Dienstag (28. Mai) gegen 10.55 Uhr gemeinsam mit einem Bekannten zu seinem Auto in einem Parkhaus an der Grünstraße gegangen. Beim Verlassen des Parkhauses bemerkten sie einen Defekt an dem Auto. Bei einem Stopp kurz vor der Kreuzung Grünstraße und Berliner Allee stellte sich heraus, dass ein Reifen ohne Luft war.