Düsseldorf-Stadtmitte : Fußgängerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Düsseldorf Eine Fußgängerin ist am Worringer Platz in Düsseldorf-Stadtmitte von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Sie war möglicherweise bei roter Ampel über die Straße gegangen.

Eine 31-jährige Fußgängerin ist am Montagabend am Worringer Platz in Stadtmitte von einem abbiegenden Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ein Krankenwagen brachte die Frau in eine Klinik.