Düsseldorf-Stadtmitte : Frau nach Bahnunfall auf Berliner Allee gestorben

Düsseldorf Bei einem Unfall mit einer Bahn an der Berliner Allee wurde eine 65-jährige Frau tödlich verletzt. Der Bahnverkehr in beide Richtungen wurde unterbrochen. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Laut Polizei wollte die Frau die Bahngleise an der Berliner Allee in Höhe des Martin-Luther-Platzes überqueren. Dabei habe sie aus bislang ungeklärter Ursache die Bahn übersehen und wurde von einem Zug der Linie 705 erfasst.

Der Bahnverkehr wurde in beide Richtungen unterbrochen. Ein Unfallteam der Polizei ist vor Ort. Auch Fahrspuren der Berliner Allee waren gesperrt, in Richtung Graf-Adolf-Platz war die Berliner Alle einspurig, in die Gegenrichtung zweispurig befahrbar. Die Verkehrsbeeinträchtigungen dauerten bis 16 Uhr.