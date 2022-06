Düsseldorf-Stadtmitte : Feuer in Haus am Schadowplatz - zwei Personen vom Dach gerettet

Düsseldorf In einem Haus am Schadowplatz in der Düsseldorfer Innenstadt ist ein Feuer ausgebrochen. Zwei Personen konnten sich nur noch auf das Dach retten, mussten von dort geborgen werden.

Ein Feuer ist im Keller eines Hauses am Schadowplatz in der Düsseldorfer Innenstadt ausgebrochen. In dem Gebäude ist ein Fachgeschäft für Baby- und Kleinkindartikel untergebracht. Der Alarm bei der Feuerwehr ging am Mittwochmorgen um 9.05 Uhr ein.

Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war das Treppenhaus bereits komplett verraucht. „Wir haben das Haus dann evakuiert“, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Sieben Personen sei es nicht mehr gelungen, das Gebäude rechtzeitig zu verlassen. „Zwei von ihnen haben sich auf das Dach des Hauses gerettet, dort wurden sie von uns mithilfe einer Drehleiter geborgen.“

Die übrigen fünf Personen hätten auf einem Balkon auf der Rückseite des Gebäudes gestanden. „Dort wurden sie während des Einsatzes von uns betreut“, sagte der Sprecher. Eine Rettung vom Balkon sei nicht notwendig gewesen. Eine Person aus dem Haus wurde vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht, sie blieb aber unverletzt.

Im Anschluss wurden die beiden Nachbarhäuser von der Feuerwehr auf mögliches Eindringen von Rauch kontrolliert, es konnte jedoch Entwarnung gegeben werden. Die Ursache für das Feuer und die Schadenshöhe waren am Vormittag noch unbekannt.

