Luxuskaufhaus in Düsseldorf Diebe stehlen an der Kö Kleidung für 1300 Euro

Düsseldorf · Professionelle Ladendiebe haben in einem Luxuskaufhaus an der Kö in Düsseldorf Kleidung für 1300 Euro eingesteckt. Eine 37-Jährige konnte festgenommen werden, ihr Komplize ist flüchtig.

28.02.2024 , 13:31 Uhr

Der Kö-Bogen in Düsseldorf. Foto: Arne Lieb

Ladendetektive eines Nobelkaufhauses am Kö-Bogen haben am Dienstagnachmittag ein Pärchen beim Ladendiebstahl erwischt. Als sie ertappt wurden, wehrte sich die 37-jährige Tatverdächtige, der Komplize konnte unerkannt flüchten. Die Beute (hochwertige Jacken und Pullover) konnten sichergestellt werden. Zur Tatzeit gegen 15.40 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv ein verdächtiges Pärchen, das sich mit mehreren Kleidungsstücken in eine Umkleidekabine zurückzog. Mit einer gefüllten Tasche verließ das Duo das Kaufhaus, ohne die Ware zu bezahlen. Vor der Türe konnte das Pärchen gestellt werden. Während der Mann flüchtete, konnte die Frau trotz erheblicher Gegenwehr festgehalten werden. Sie hatte sowohl in der Tasche als auch unter ihrer Kleidung Diebesgut. Zusätzlich fanden die Beamten die Komplettausstattung für den professionellen Ladendiebstahl: Alufolie, Klebeband, zwei Seitenschneider, Nagelknipser und Magnete. Die Frau aus dem Kreis Coesfeld wurde nach Personalienfeststellung entlassen. Ihr Komplize war etwa 25 Jahre alt und 1,90 Meter groß und schlank. Er hatte dunkelblonde, zurückgegelte Haare und war mit einem schwarzen langen Mantel und dunkler Hose bekleidet. Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 32 unter Telefon 0211-8700

(csr)