Düsseldorf-Stadtmitte Bargeld, 60 Handys und Drogen bei Einsatz entdeckt

In den Räumlichkeiten fiel den Einsatzteams ein mutmaßliches Drogentütchen ins Auge, das auf dem Fußboden lag. Daraufhin wurde das gesamte Lokal inklusive Keller durchsucht. Durch den auffälligen Geruch und unter Mithilfe eines Drogenspürhundes konnte in einem Kellerraum eine nicht unerhebliche Menge an Betäubungsmitteln (vermutlich Haschisch, Kokain und Heroin), Tabletten (vermutlich Ecstasy), Bargeld, diverse Smartphones, ein Schlagstock sowie ein Schlagring aufgefunden werden.