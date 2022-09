Vorfall in Düsseldorf-Stadtmitte : 22-Jähriger auf offener Straße angegriffen und verletzt

Vorfall in Düsseldorf-Stadtmitte

Düsseldorf Vier junge Männer haben einen 22-Jährigen nachts auf der Straße in Düsseldorf-Stadtmitte zusammengeschlagen und mit einer Stichwaffe verletzt. Die mutmaßlichen Täter konnten mittlerweile ermittelt werden.

Ein 22-jähriger Mann ist in der Nacht zu Sonntag von vier Männern in Düsseldorf-Stadtmitte angegriffen und schwer verletzt worden. Der Mann, der dem Obdachlosenmilieu zuzuordnen ist, kam in ein Krankenhaus. Die vier Verdächtigen konnten kurz nach der Tat identifiziert werden. Einen von ihnen nahmen die Beamten vorläufig fest.