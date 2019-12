Düsseldorf-Stadtmitte : 13-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Düsseldorf Bei einem Zusammenstoß mit einem Taxi wurde ein 13-jähriger Radfahrer verletzt. Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend an der Kreuzung Königsallee und Bahnstraße. Beide Unfallbeteiligten hatten angeblich Grünlicht.

Während der Junge gegen 19.45 Uhr am Donnerstag den Radweg der Königsallee mit seinem Fahrrad in Richtung Kö-Bogen befuhr, war ein Taxifahrer auf der Bahnstraße in Richtung Breite Straße unterwegs.