Verkehrsüberwachung : Düsseldorf kauft mehrere mobile Super-Blitzer

Düsseldorf Seit mehr als einem Jahr testet die Stadt mobile Blitz-Anhänger. In diesem Jahr sollen zwei verschiedene Modelle angeschafft werden. Sie kosten zwischen 150.000 und 200.000 Euro pro Stück.

Die Stadt will in diesem Jahr mehrere mobile Blitzgeräte anschaffen. Nachdem seit mehr als einem Jahr zwei Modelle getestet wurden, sollen nun Geräte beider Varianten angeschafft werden. Jedes habe Vorzüge, auf die man nicht verzichten wolle, sagte ein Stadtsprecher.

Bereits im Herbst 2018 wurde der „Enforcement Trailer“ erstmals eingesetzt. Auf der Schmiedestraße zwischen Altenheim und Schule blitzte das futuristisch aussehende Gerät mehr als zweitausend Autos, die mit mehr als den erlaubten 30 Kilometern pro Stunde unterwegs waren – in gerade mal zwei Wochen. Das Lasermessgerät mit Poliscan-Technik stammt aus Wismar, wo das sensible System in ein gepanzertes Gehäuse eingebaut wurde. Der prismaförmige Anhänger mit dem Kennzeichen der Hansestadt ist nicht nur gegen versehentliche oder mutwillige Auffahrunfälle gewappnet, sondern sogar schusssicher. Und er kann – anders als die mobilen Messgeräte, die von Mitarbeitern der Verkehrsüberwachung bedient werden müssen – mehrere Tage lang rund um die Uhr arbeiten und kostet auch am Wochenende keinen Cent extra. Er erfasst die Geschwindigkeit aller Fahrzeuge gleichzeitig über mehrere Spuren hinweg, kann variable Geschwindigkeitsbegrenzungen und Durchfahrtsverbote überwachen und überträgt seine Ergebnisse per Modem ins Amt, von wo aus er auch fernbedienbar ist.