Rechtsextremen-Demo in Düsseldorf: Staatsschutz ermittelt gegen Messerwerfer

Rechtsextremen-Demo in Düsseldorf

Düsseldorf Vor anderthalb Wochen demonstrierten Rechtsextreme in Düsseldorf gegen den UN-Migrationspakt. Dabei wurde offenbar ein Messer aus der Menge auf Polizei und Gegendemonstranten geworfen. Der Staatsschutz ermittelt.

Rund 300 Rechtsextreme aus ganz Deutschland folgten am 17. November dem Aufruf der „Patrioten NRW“ und kamen zu einem Protestzug gegen den UN-Migrationspakt nach Düsseldorf. Sie versammelten sich damals auf dem Johannes-Rau-Platz, zogen von dort nach Unterbilk und zurück.

Bislang lautete die Bilanz der Polizei: Zwei Personen wurden in Gewahrsam genommen, sieben Strafanzeigen gefertigt, das Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“ meldete zwei schwer verletzte Personen aus den Reihen der Gegendemonstranten.

Wie jetzt bekannt wurde, hat offenbar ein Teilnehmer der Rechtsextremen ein Wurfmesser in die Menge geschleudert. Laut „Düsseldorf stellt sich quer“ soll das Messer aus dem Pulk der Rechtsextremen in Kopfhöhe in Richtung Gegendemonstranten und Polizei geworfen worden sein. Das soll auf einem Video deutlich zu erkennen sein. Das Material liegt der Polizei vor, der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.